Aydın'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş! - Son Dakika
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Aydın'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş!

Aydın\'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş!

Düğün konvoyunda havaya ateş eden iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

21.09.2024 17:01
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Aydın'da düğün konvoyu esnasında tüfeklerle havaya ateş eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundan havaya ateş edilirken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş, yunus ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak yaptıkları çalışma sonucunda düğün konvoyu durduruldu. İki araç içerisinde yarı otomatik ruhsatsız tüfek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri de S.B. ve N.S. isimli şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş! - Son Dakika

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