Aydın'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışırken, o anları karşı apartmanın çatısındaki işçi tehlikeye aldırış etmeden izledi.
Olay Fatih Mahallesi 1125 sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin balkonuna konulan soba kovasından çıkan kıvılcım eşyaları tutuşturdu. Ev sakinleri alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri balkondaki yangına müdahale ederek söndürdü. Balkonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
"Tehlikeye aldırış etmeden izledi"
Yangın sırasında karşı apartmanda mantolama çalışması yaptığı öğrenilen işçilerden birisi ise itfaiyenin müdahalesini metrelerce yükseklikten düşme ihtimaline aldırış etmeden film izler gibi izledi. Çatıdaki işçi sonrasında polisin uyarısıyla bulunduğu yerden indirildi.
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