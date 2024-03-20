Aydın'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi - Son Dakika
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Aydın'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışırken, o anları karşı apartmanın çatısındaki işçi tehlikeye aldırış etmeden izledi. Olay Fatih Mahallesi 1125 sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Ev sakinleri alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri balkondaki yangına müdahale ederek söndürdü. Balkonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında karşı apartmanda mantolama çalışması yaptığı öğrenilen işçilerden birisi ise itfaiyenin müdahalesini metrelerce yükseklikten düşme ihtimaline aldırış etmeden film izler gibi izledi. Çatıdaki işçi sonrasında polisin uyarısıyla bulunduğu yerden indirildi.

20.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:05
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Aydın'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışırken, o anları karşı apartmanın çatısındaki işçi tehlikeye aldırış etmeden izledi.

Olay Fatih Mahallesi 1125 sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin balkonuna konulan soba kovasından çıkan kıvılcım eşyaları tutuşturdu. Ev sakinleri alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri balkondaki yangına müdahale ederek söndürdü. Balkonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

"Tehlikeye aldırış etmeden izledi"

Yangın sırasında karşı apartmanda mantolama çalışması yaptığı öğrenilen işçilerden birisi ise itfaiyenin müdahalesini metrelerce yükseklikten düşme ihtimaline aldırış etmeden film izler gibi izledi. Çatıdaki işçi sonrasında polisin uyarısıyla bulunduğu yerden indirildi.

Aydın\'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da ilginç anlar: Balkondaki yangını, tehlikeye aldırmadan böyle izledi - Son Dakika

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