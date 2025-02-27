Aydın\'da Kavgayı Ayıran Esnaf Yaralandı

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Aydın'ın Efeler içinde enişte ve kayınbiraderi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Münir Özkul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde esnaflık yapan B.K., eniştesi C.T. ile gün içerisinde tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde yine aynı sokakta bir araya gelen kayınbirader ile eniştenin tartışması satırlı kavgaya dönüştü. Tekme, yumrukların havada uçuştuğu ve satırın kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan sokaktaki esnaflardan N.Ö. ise arbadede yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, olay yerinden kaçan şüpheli C.T.'nin peşine düştü. Yaralı N.Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN