Aydın\'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Ulukent Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FC 461 plakalı minibüs ile 06 BG 5161 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisindeki iki yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN