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Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu

Aydın'da teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve günler sonra Samos Adası'nda cansız bedeni bulunan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu. Cinkaya'nın cenazesi, 17 Ocak Çarşamba günü Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Aydın\'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya\'nın cenaze programı belli oldu
15.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:02
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Aydın'da teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve günler sonra Samos Adası'nda cansız bedeni bulunan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan kendisinden bir daha haber alınamadı. İş adamı Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Türkiye'ye getirilen cenaze 17 Ocak Çarşamba günü Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yasin Cinkaya için duygusal bir mesajla cenaze programını paylaşan ailesi, "Sevgili bir eş, evlat, baba, dayı, amca, ağabey ve kardeş olan Yasin Cinkaya aramızdan ayrıldı. Onun sevgisi, neşesi ve iyilikleriyle dolu yaşadığı yıllar, arkasında derin bir iz bırakarak gözlerimizin önünde yüzlerce anı bıraktı. Hayat, onun yokluğunda sessiz ve eksik hissettirecek. Ancak Yasin Cinkaya'nın bize bıraktığı sevgi, sabır ve anlayışla dolu olan mütevazı miras her zaman kalplerimizde yaşayacak. Cinkaya ailesi olarak canımız Yasin Cinkaya'yı sonsuzluğa uğurluyoruz. Cenaze töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde düzenlenecektir. Cenaze töreninden sonra Şemikler Aile Mezarlığına defnedilecektir. Bu acılı zamanda Yasin Cinkaya'nın ailesi olarak tüm sevenlerinin ve yakınlarının cenaze töreninde yanımızda olmalarını dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Müftü, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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