Aydın\'da kaybolan zihinsel engelli şahıs jandarma tarafından bulundu

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan zihinsel engelli şahsı jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Olay, Abak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda; yüzde 98 zihinsel engelli O.S. (34) isimli şahsın 11 Nisan 2024 Perşembe günü saat 16.00 sıralarında evden ayırıldığı en son saat 16.30'da dağlık alanda görüldüğü daha sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgede 7 Asayiş Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 JAK ekibi, 1 AFAD ekibi ve 1 adet de drone pilotu olmak üzere toplam 49 kişilik arama ekibi karadan ve havadan kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan arama ve araştırma sonucunda O.S. isimli zihinsel engelli vatandaş, 12 Nisan Cuma günü saat 12.00'da ikametinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Ektirli Mahallesi Dutağacı mevkiinde sağlıklı ve sağ olarak bulundu. Kayıp şahıs hastanede sağlık kontrollerinin yapılmasına ardından ailesine teslim edildi. - AYDIN