Aydın\'da kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran ticari araca, arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın- Denizli Karayolu Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kırmızı ışığa yakalanan ve kavşak içerisinde duran 34 GTM 196 plakalı ticari araca, o esnada aynı yönde seyir halinde olan 09 MA 1899 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen A.E.S. isimli motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN