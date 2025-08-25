Aydın'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aydın'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın\'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
25.08.2025 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin bahçesine uçarken, kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda 22.30 sıralarında Edinilen bilgiye göre, Çine istikametinde seyir halinde olan Melek Özdağlar (39) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarladaki zeytin ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Özdağlar, yolcu konumunda bulunan Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araç sürücüsü Özdağlar ve yolcu konumundaki Toprak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkartılan S.I. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feribotta can pazarı Genç kadın atladı, yolcu kurtardı Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
Deniz panik anları Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu Deniz panik anları! Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Barış Alper’in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu
Avcılar’da çıkan kavgada kan aktı Avcılar'da çıkan kavgada kan aktı!
Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı
Yemen’de sel felaketi 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti Yemen'de sel felaketi! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya’da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
“Dışlandım“ diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı "Dışlandım" diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

22:05
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
23:17
Balıkesir’deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan ilk yorum
Balıkesir'deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 00:53:32. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.