Aydın\'da McDonald\'s Restoranında Elektrik Kaynaklı Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan restoranda yangın çıktı. Söndürülen yangında restoranda ufak çapta hasar meydana geldi.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki ünlü fast food zinciri Mc Donald's'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda elektrik kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, restoranda ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - AYDIN