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Aydın'da orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

Saat 17.30 sıralarında Çine Kırkışık Mahallesi Ambarlık mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Yer ekiplerine havadan da Muğla ve Aydın'daki hava araçları sevk edildi.