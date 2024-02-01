 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi

Aydın\'da otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından polis ekipleri önlem alarak trafiği düzenledi ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

01.02.2024 09:17
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Olay, Yedieylül Mahallesi 1045 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACR 143 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi, sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle trafiğe kapanan sokakta başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik devrilen otomobilin çekici marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Efeler, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 09:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement