Aydın\'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

3.Sayfa

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Nazilli Karayolu üzeri Salavatlı Mahallesi girişi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CBG 973 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisindeki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN