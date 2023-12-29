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Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri bir iş yerinde yaptıkları aramada ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın\'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
29.12.2023 - 17:14,
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri bir iş yerinde yaptıkları aramada ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Türkiye geneli yapılan alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu gereği M. O. isimli şahsın sahibi olduğu ve işlettiği işyerine, alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ve bu tüfeğe ait 25 adet fişek ve 7.65mm çapında 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika


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