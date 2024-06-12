Aydın'da Sıcaklarla Birlikte Yangınlar Arttı

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Aydın'da sıcaklarla birlikte yangınlar da arttı. Hava sıcaklığının 44 dereceye yükseldiği Aydın'da itfaiye ekipleri en zor günlerinden birini yaşadı. İl genelinde gün içinde 100'e yakın ayrı yangın olayı yaşandı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale edip söndürmek için adeta zamanla yarıştı.

Güne 38 derece sıcakla başlayan Aydın'da hava sıcaklığı arttıkça yangın da arttı. Öğlen saatlerine doğru itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Pek çok ekip bir yangını söndürüp merkezine ulaşamadan diğer yangına sevk edilirken, araçlar genellikle su ikmali için merkezlere intikal etti. Aydın Efeler İlçe merkezinin yanı sıra, 16 ilçede onlarca yangın olayı yaşandı. Yangınların büyük bir kısmı, küçük çaplı arazi ve arsa yangını olarak gerçekleşirken, Germencik İlçesinde yaşanan ikamet yangını ile ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın yangın için en hassas dönemde olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yaz boyunca herkesin yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Boyahanede tiner deposu patladı

Bu arada ASTİM OSB'de bulunan özel bir firmaya ait damper ve hidrolik sanayinin boyahane bölümünde kaynak yapılırken patlama yaşandı. Aynı zamanda tinerlerin de bulunduğu bölümde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın tiner dolu kaplara sıçraması üzerine çıkan patlama ve yangında itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Germencik'te ise evin bahçesindeki otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan ev ikamete sıçrayan yangında ise ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu arada evde bulunan şahıslar itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından tahliye edildi. - AYDIN