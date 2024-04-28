Aydın\'da Silah Kaçakçılığından Aranan Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı suçundan aranan ve 12 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla koordineli operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesinde "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN