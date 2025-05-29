Aydın\'da Şok Jandarma Uygulaması

Aydın'ın Çine, Didim ve Karpuzlu ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan Sıcak Nokta uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Çine, Didim ve Karpuzlu ilçelerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timleri ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda şok " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette 4 içkili lokanta, 9 kahvehane, 4 metruk bina kontrol edildi. 714 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Ayrıca trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise 172 araç sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere 17 bin 500 TL idari para cezası uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN