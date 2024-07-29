Aydın'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu

Aydın\'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir spotçunun camında tespit edilen esrarengiz çatlaklar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar izlerin mermi izi olabileceğini iddia ederken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Olayın aydınlatılabilmesi için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceleniyor.

29.07.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesi bulunan bir spotçunun camında tespit edilen esrarengiz çatlaklar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar izlerin mermi izi olabileceğini iddia ederken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2022 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan spotçunun sahibi iş yerine geldiğinde camda çeşitli çatlakların bulunduğunu fark etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri spotçunun yan tarafında bulunan ve kapalı durumda olan berberin camında da aynı çatlaklardan olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların camdaki çatlakların mermi izi olduğunu iddia ettiği konuyla ilgili ilk belirlemelere göre çatlakların nasıl oluştuğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamazken, olayın aydınlatılabilmesi için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

İnceleme, Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement