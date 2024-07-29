Aydın\'da Spotçunun Camında Esrarengiz Çatlaklar Bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesi bulunan bir spotçunun camında tespit edilen esrarengiz çatlaklar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar izlerin mermi izi olabileceğini iddia ederken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2022 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan spotçunun sahibi iş yerine geldiğinde camda çeşitli çatlakların bulunduğunu fark etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri spotçunun yan tarafında bulunan ve kapalı durumda olan berberin camında da aynı çatlaklardan olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların camdaki çatlakların mermi izi olduğunu iddia ettiği konuyla ilgili ilk belirlemelere göre çatlakların nasıl oluştuğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamazken, olayın aydınlatılabilmesi için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN