Aydın\'da Trafik Kazası: 1 Polis Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 trafik polisi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Aydın- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorize trafik polisi H.K. idaresindeki 09 A 7656 plakalı motosiklet ile S.A. idaresindeki 09 AAU 444 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan trafik polisi H.K. kazada yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN