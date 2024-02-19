Aydın Efeler'deki Trafik Levhaları Aşıkların Karalama Tahtası Haline Geldi - Son Dakika
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Aydın Efeler'deki Trafik Levhaları Aşıkların Karalama Tahtası Haline Geldi

Aydın Efeler\'deki Trafik Levhaları Aşıkların Karalama Tahtası Haline Geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan trafik ve yönlendirme levhaları, aşıkların ilgi odağı haline gelerek karalama tahtasına dönüştü. Levhalara yapılan karalamalar, trafik güvenliğini tehlikeye atarken estetik bir sorun oluşturuyor. Vatandaşlar, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, kamu malına zarar verenlerin tespit edilip cezalandırılmasını istiyor.

19.02.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bazı trafik ve yönlendirme levhaları aşıkların karalama tahtası haline geldi.

Efeler'deki trafik ve yönlendirme levhaları aşıkların ilgi odağı haline gelerek karalama tahtasına dönüştü. Özellikle kırsal kesimlere daha yakın olan bölgelerde yer alan trafik levhaları, aşıklar tarafından çeşitli şekiller ve yazılar ile karalanıyor. Bazı levhalara isimlerin kazınması, trafik güvenliğini tehlikeye atarken, aynı zamanda estetik bir sorun oluşturuyor. Vatandaşlar ve araç sürücüleri gösterilen duyarsızlığa tepki gösteriyor.

Trafik ve yön levhalarına yönelik yapılan bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, "Bir amaca hizmet eden bu levhaların duyarsız kişiler tarafından karalanması kabul edilebilir bir durum değil. Kimi yerlerde levhaların üzerleri tamamen karalamalar ve yazılarla kaplı. İnsanlar bu tür karalamalar nedeniyle levhaları fark etmeyebilir, ya da gitmek istediğinden farklı yönlere gidebilir. En kötüsü de kazalar kazanıp can kayıpları olabilir. Levhaların bu şekilde olması trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Kamu malına zarar verenler tespit edilip cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Efeler'deki Trafik Levhaları Aşıkların Karalama Tahtası Haline Geldi - Son Dakika

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