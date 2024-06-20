Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 8 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

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Aydın'ın Çine, Didim ve Koçarlı ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından uyuşturucu madde kullanan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine, Didim ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; E.G., A.C.G., M.A., H.K., S.D., G.O., C.E.A., ve S.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN