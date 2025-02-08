Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.02.2025 11:49
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Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında; 12 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi, 28 adet sentetik ecza, 42 parça halinde toplam 45,58 gram daralı esrar marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL para ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan G.T., E.A. ve A.Ç. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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