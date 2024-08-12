Aydın\'da yapılan denetimlerde 16 bin 244 sürücüye ceza uygulandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 7 aylık dönemde yapılan denetimlerde 53 bin 947 sürücü kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 01 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 53 bin 947 sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 1343 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 4 bin 284 sürücüye kask ve koruyucu malzeme kullanmamak, 2 bin 600 sürücüye hız kurallarına uymamak, 559 sürücüye uyuşturucu ve alkol kullanmaktan, 7 bin 458 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 16 bin 244 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlere 16 bin 244 araç kontrol edilirken, 2 bin 465 araç trafikten men edildi. 37 bin 652 vatandaş trafik kuralları konusunda bilgilendirilerek 20 bin 095 adet tanıtım ve bilgilendirme materyali dağıtıldı. Vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN