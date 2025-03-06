Aydın'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Aydın\'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinde kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen ticari araç çarptı. Kazada biri yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

06.03.2025 23:50  Güncelleme: 23:53
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinde kırmızı ışığın yanması ile yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen ticari araç çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzeri Tekstil Park karşısında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan yaya geçidindeki kırmızı ışıkta yayalara yol vermek için duran 20 AJE 078 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 09 AUO 284 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazada da biri yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yoldaki trafik, araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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