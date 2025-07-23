Aydın\'da Yaz Kur\'an Kursları Devam Ediyor

Aydın il genelinde binlerce çocuğun katılım sağladığı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim heyecanı tüm coşkusuyla devam ediyor.

Didim ilçesindeki cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden yetkililer, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu. Ziyaret edilen kurslarda öğrencilerle derslere katılım sağlanırken, sohbetlerde çocuklara hem dini hem de ahlaki değerler aktarıldı. Yapılan açıklamalarda yaz Kur'an kurslarının sadece bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda karakter gelişimine katkı sunan bir eğitim ortamı olduğu vurgulandı. İslam medeniyetinin ilme ve eğitime verdiği önemin altı çizilerek, "Medeniyetimiz; sevgi, bilgi, hikmet ve yardımlaşma üzerine kuruludur. Sizler bu medeniyetin geleceğisiniz. İnşallah gittiğiniz her yerde iyilikle iz bırakacaksınız. Rabbim zihin açıklığı ve başarılar versin" ifadelerine yer verildi. - AYDIN