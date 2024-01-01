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Aydın'da Yeni Yılda Kural Tanımaz Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Yılda Kural Tanımaz Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekipleri yeni yılda kesintisiz görev yaparken, kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır oldu. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 55 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 5 araç da trafikten men edildi. Aydın genelinde olduğu gibi merkez ilçe Efeler'de de yeni yıl tedbirleri üst düzeyde alındı. Vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesi için alınan tedbirler kapsamında trafik güvenliğinin de sağlanması hedefiyle Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 7 ekip, 6 motorize şahin ekibi ve yaya ekipleri olmak üzere toplam 37 personel kesintisiz görev yaptı. Kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Efeler'de gece boyunca 453 araç kontrol edildi. Yılbaşı gecesi yapılan kontrollerde, 11 adet sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 3 sürücüye sis farı açık araç kullanmaktan, 4 sürücüye yetersiz ehliyetten, 2 sürücüye kavşak kurallarına uymamaktan, 2 sürücüye ters yöne girmekten ve diğer muhtelif maddelerden toplam 55 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 5 araç da trafikten men edildi. Yapılan denetimler sonucunda kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Aydın\'da Yeni Yılda Kural Tanımaz Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
01.01.2024 - 14:27,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekipleri yeni yılda kesintisiz görev yaparken, kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır oldu. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 55 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 5 araç da trafikten men edildi.

Aydın genelinde olduğu gibi merkez ilçe Efeler'de de yeni yıl tedbirleri üst düzeyde alındı. Vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesi için alınan tedbirler kapsamında trafik güvenliğinin de sağlanması hedefiyle Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 7 ekip, 6 motorize şahin ekibi ve yaya ekipleri olmak üzere toplam 37 personel kesintisiz görev yaptı. Kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Efeler'de gece boyunca 453 araç kontrol edildi. Yılbaşı gecesi yapılan kontrollerde, 11 adet sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 3 sürücüye sis farı açık araç kullanmaktan, 4 sürücüye yetersiz ehliyetten, 2 sürücüye kavşak kurallarına uymamaktan, 2 sürücüye ters yöne girmekten ve diğer muhtelif maddelerden toplam 55 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 5 araç da trafikten men edildi.

Yapılan denetimler sonucunda kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Aydın, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yeni Yılda Kural Tanımaz Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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