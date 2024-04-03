Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mart ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 66'sı çocuk toplam 171 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Mart ayında da hız kesmezken, 1-31 Mart tarihleri arasında toplam 171 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, Türk Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 171 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 6 Mart'ta Kuşadası açıklarında 14'ü çocuk olmak üzere 37 düzensiz göçmen, 9 Mart'ta Kuşadası açıklarında 22'si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen, 18 Mart'ta 8'i çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen, 24 Mart'ta Kuşadası açıklarında 7'si çocuk olmak üzere toplam 21 düzensiz göçmen, 26 Mart'ta ise 15'i çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 66'sı çocuk toplam 171 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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