Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
25.07.2025 17:13
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Efeler'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. Soğutma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir arazide çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılarak bir hayvan çiftliğini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otogarın alt bölümünde bulunan bir arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, bölgede bulunan bir hayvan çiftliğini de tehdit ederken, dumanlar fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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