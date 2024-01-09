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Aydın Devlet Hastanesi'nde Arşiv Odasında Duman Paniği - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi'nde Arşiv Odasında Duman Paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Devlet Hastanesi'nde arşiv odasında çıkan yoğun duman kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane personelleri tarafından fark edilen duman, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanın kaynağı sigara izmariti olduğu belirlendi.

Aydın Devlet Hastanesi\'nde Arşiv Odasında Duman Paniği
09.01.2024 - 13:49,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'ndeki arşiv odasını saran duman kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Devlet Hastanesi'nin arşiv odasında yoğun duman meydana geldi. Dumanı fark eden hastane personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dumanın kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, dumanın arşiv odası dışındaki bahçenin mazgal bölümünden çıktığını tespit etti. Dumanın çıktığı noktada söndürme çalışması gerçekleştirilirken, paniğe yol açan dumanın, mazgala atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Devlet Hastanesi'nde Arşiv Odasında Duman Paniği - Son Dakika


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