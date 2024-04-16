Aydın Efeler\'de trafik kazası: 2 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelhisar Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 34 FUH 425 plakalı otomobil, 06 EE 8392 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan B.G. ve B.T. yaralanırken, kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN