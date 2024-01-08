Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında yüzde 99,5 başarı sağladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2023 yılında desteklenen bin 426 olayda bin 416'sı aydınlatılarak yüzde 99,5 oranında başarı sağlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 2023 yılında desteklenen bin 426 olaydan; 597 uyuşturucu, 457 hırsızlık, 20 kasten öldürme ve yaralama, 6 yağma, 33 uyuşturucu ve 303 diğer olaylar olmak üzere toplamda bin 416'sı aydınlatıldı. Yüzde 99,5 oranında başarı sağlanan olaylarla ilgili şüpheliler kıskıvrak yakalanarak adli kurumlara teslim edildi. - AYDIN