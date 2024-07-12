Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli Konya dahil toplam 7 adreste gerçekleştirilen silah operasyonunda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 1 kelepçe ve silah parçaları ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.07.2024 20:05
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Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli Konya dahil toplam 7 adreste gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, toplam 6 şüpheli yakalandı.

Nazilli KOM Büro Amirliğince Nazilli ilçe merkezinde başlatılan silah operasyonu kapsamında Nazilli'de 3, Konya'da 4 adrese baskın yapıldı. Edinilen bilgiye göre yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 1 kelepçe ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yine Nazilli KOM Büro Amirliği tarafından İsabeyli Mahallesi'nde bir adrese daha operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tabanca namlusu ile namlu açmaya yarayan ekipman ve silah parçaları ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı. Silah operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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