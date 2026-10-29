Aydın Koçarlı'da Sarıçay taştı, selde mahsur kalan 2 kişi traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın Koçarlı'da Sarıçay taştı, selde mahsur kalan 2 kişi traktörle kurtarıldı

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Aydın Koçarlı\'da Sarıçay taştı, selde mahsur kalan 2 kişi traktörle kurtarıldı
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Aydın Koçarlı\'da Sarıçay taştı, selde mahsur kalan 2 kişi traktörle kurtarıldı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak sonrası Sarıçay Deresi taştı, sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi mahsur kaldı. Jandarma, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların traktörle müdahalesiyle kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Sarıçay Deresi'nin taşması sonucu yoldan geçmeye çalışan otomobil sel suları arasında kalırken, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükselerek, taşmaya başladı. Aracıyla yoldan karşıya geçmeye çalışan Barış G.'nin kullandığı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y.'yi kurtardı. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaKoçarlıGüncelAydınYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Koçarlı'da Sarıçay taştı, selde mahsur kalan 2 kişi traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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