Aydın merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aydın'da Söke, Kuşadası, Didim, İncirliova ve Efeler ilçelerinin de aralarında bulunduğu adreslere yapılan operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 37 şüpheli ve 1 şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılı içerisinde 30 bin 585 ayrı işlem gerçekleştirilirken bu işlemlerin toplam hacminin 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 bin 51 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardığı değerlendiriliyor.