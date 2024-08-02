Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı

Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı

Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Nevşehir'e defnedilmek üzere dualarla uğurlandı.

02.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı

Kastamonu'da şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan, memleketine uğurlandı

KASTAMONU - Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurladı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Törenle memleketine uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, askeri erkan, şehir protokolü, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, "Dün saat 9.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Şahan görevi esnasında şüpheli şahsın ateş açması neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapılan operasyon ile ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 yıl süren görevinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimizin Ahmet Şahan'ın aramazından zamansız ayrılışı başta kıymetli ailesini, Emniyet teşkilatımızı ve sevenleri derinden üzmüştür" dedi.

Gözyaşları ile uğurladılar

Konuşmanın ardından Şehit Ahmet Şahan için dua edildi. Törene katılan şehidin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı olayda omzundan vurularak yaralanan Polis Memuru Arif Ay ise görev arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin naaşı, dualarla memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

5 yıldır Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve evli, 2 çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Ahmet Şahan, Kastamonu, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement