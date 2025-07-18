Ayşe Tokyaz Cinayetinde Şok İfade

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Cemil Koç'a yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi arasında yer alan taksi şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Cemil'in, 'aracın içinde bir şey var' diyerek bahsettiği şeyin ceset olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tasarlayarak öldürmek', diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zanlının savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürerken zanlı Cemil Koç savcılıkta ifade vermişti. Koç ifadesinde, "Biz Ayşe ile ciddi düşünüyorduk. Kendisiyle dini nikah kıymıştık. Ayşe zaman zaman uyuşturucu da kullanırdı. Olay günü onu öptüğümde, uyuşturucu kokusu aldım. Ben kullanmaması gerektiğini kendisine söyledim ve sürekli uyarırdım. Bana meze hazırlamak için dubleks evin ikinci katından alt kata inerken bir ses duydum. Yanına gittiğimde Ayşe oturur vaziyetteydi ve kafasını duvara vurmuştu. Ben, onu alıp koltuğa yatırdım, ölmüştü. Vücudu soğuduktan sonra Oğuz K.'yı aradım. Aracımla Oğuz'u aldım. Cesedi valize ben koydum o karışmadı. Sonrasında, araçla petrole gittik, ne yapacağımızı konuşurken korkmuş olacak ki beni sattı. Ben de korktum düşünmek için meyhaneye gittim. Necmettin'i aradım valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım sonra geri alacağım içini açıp bakmak yok dedim" dedi.

Zanlının cesedi yok etmek için 500 bin lira karşılığında anlaştığı taksicinin ifadesine de ulaşıldı

Katil zanlısı Cemil Koç'un, olay sonrası cesedi yok etmek iletişime geçtiği ve 500 bin lira karşılığında anlaştığı taksici Necmettin E.'nin de savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Necmettin E. ifadesinde, "Cemil bana arabasında bir problem olduğundan bahsetmedi, 'arabamda bir şey var bunu sakla, 15 gün sonra geri isteyeceğim' dedi. Benimle beraber 3 kişiye 100'er bin lira para teklif etti. Ben sonrasında bu iş için Barış isminde biriyle irtibat kurdum. Barış, Cemil'in park halindeki aracının yanına aracını park etti. Taksimin içinde otururken, bagajın kapısını açtım. Bagajdan valizi alıp, araca koydular. Olay yerinden ayrılırken, Barış beni arayıp, 'bagajda kan ve koku var' dedi. Ben de ona, 'bu iş riskli bizi aşar' dedim. Cemil'in, 'aracın içinde bir şey var' diyerek bahsettiği şeyin ceset olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım" diye konuştu. - İSTANBUL