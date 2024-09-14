Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Tespitleri - Son Dakika
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Tespitleri

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İzmir Adli Tıp'taki otopsi, Eygi'nin ateşli silah yarası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

14.09.2024 15:49
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Ayşenur Ezgi Eygin'in otopsi incelemesi tespitleri ortaya çıktı

İZMİR - Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi incelemesinde ilk tespitlere göre, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

İlk teşhisler ortaya çıktı

Eygin'in İzmir Adli Tıp Kurumundki otopsi incelemesine yönelik ilk tespitlerde, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması olduğu belirtildi. Ölüm sebebi olarak ise, "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı tespit edildi. İlk tespitlerde, kafadaki milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendirilirken otopsi incelemesinin sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Otopsi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Tespitleri - Son Dakika

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