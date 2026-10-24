Kız Adası açıklarında 9 kişilik tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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Kız Adası açıklarında 9 kişilik tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

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Kız Adası açıklarında 9 kişilik tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
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Kız Adası açıklarında 9 kişilik tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
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Balıkesir Ayvalık'ta Kız Adası'nın güneyinde su alan özel bir tekne battı. İhbarın ardından bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, helikopter, insansız hava aracı ve dalış timi gönderildi. Deniz yüzeyinde tespit edilen 8 kişi sağ olarak bota alınıp Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Teknedeki 9. kişiyi bulma çalışmaları sürerken batışın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan özel teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, helikopter, İHA ve dalış timlerinin katıldığı geniş çaplı operasyonla kurtarıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Ayvalık ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası'nın güney açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.

HELİKOPTER, İHA VE DALIŞ TİMİ SEFERBER OLDU

Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

8 KİŞİ DENİZDEN SAĞ ÇIKARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirildi. Kayıp olan bir kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor. Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikSahil GüvenlikHelikopterBalıkesir3. SayfaAyvalıkGüncelSon Dakika

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