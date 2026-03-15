Ayvalık\'ta 25 Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3'ü çocuk toplam 25 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim), Altınova İskele Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonla, sahil kenarına yakın bir alanda saklanmış durumdaki 25 göçmeni kıskıvrak yakaladı.

İlk sorgulamalarının ardından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR