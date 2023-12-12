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Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botla Midilli'ye gitmekte olan göçmenler, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Ayvalık\'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı
12.12.2023 - 23:34,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde TCSG-552 isimli Sahil Güvenlik uçağı Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli'ye doğru gitmekte olan bir grup göçmenin olduğunu belirledi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Komutanlık ekipleri tarafından 36 göçmene yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin, Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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