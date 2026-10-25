Ayvalık'ta 8 kişinin kurtulduğu kazada KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 8 kişinin kurtulduğu kazada KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı

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Ayvalık\'ta 8 kişinin kurtulduğu kazada KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı
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Ayvalık\'ta 8 kişinin kurtulduğu kazada KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı
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Ayvalık açıklarında dün gece alabora olan kamaralı teknede kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi kurtarılmış, doktorun ölümü sağlık camiasını yasa boğmuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen ve 2'si çocuk, 8 kişinin kurtarıldığı deniz kazasında kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvalık'ın 22 adasından ikisi olan Kara Ada ile Kız Adası arasında, balık tutmak amacıyla denize açılan kişilerin bulunduğu kamaralı teknenin alabora olması sonucu meydana gelen kazada, denizde kaybolan Dr. Şahin Bingüllü için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Bölgede sabah saatlerinde de devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Arama-kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında Dr. Şahin Bingüllü'nün denizde cansız bedenine ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, sağlık camiasını yasa boğdu.

Kaynak: İHA
Burhaniye Devlet Hastanesi3. SayfaSağlıkGüncelÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 8 kişinin kurtulduğu kazada KBB uzmanı doktorun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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