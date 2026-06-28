Ayvalık\'ta fıstık çamı arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Bağyüzü Mahallesi'nde, özel mülkiyete ait fıstık çamı arazisinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ayvalık'ın kırsal Bağyüzü Mahallesi'nde, özel bir kişiye ait fıstık çamı arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler alarma geçti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, söndürme çalışmalarına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ayvalık Belediyesi su tankerleri de katıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla İzmir, Bergama ve Dikili'den de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve daha geniş ormanlık bölgelere ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangının çıkış nedeni ile zarar gören alanın büyüklüğünün, soğutma çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR