Ayvalık açıklarında göçmen faciası: 6 ölü

09.09.2025 21:46
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 göçmen hayatını kaybetti. Kaybolan bir göçmenin cesedi balıkçı teknesinin ağlarında bulundu. Yaralı bir göçmen hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde organizatör ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin, Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu kaybolan göçmenin cansız bedeni, bir balıkçı teknesinin ağlarına takılmış şekilde bulundu.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE, SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ÇARPTI

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından önceki gün icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

6 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen kaçak göçmenlerden 5'inin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaybolan 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugün yapılan çalışmalarda kayıp göçmenin cansız bedeni, Ayvalık'ın Altınova mahallesi açıklarında balık avına çıkan bir trol teknesinin ağlarına takıldı. Balık avı sonrasında tekneye çekilen ağların arasında genç bir erkek cesedinin bulunduğunu fark eden balıkçılar, hemen Sahil Güvenlik ekiplerini durumdan haber etti.

Tekneye gelen ekipler, cansız bedenin kayıp olan göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu gelişme üzerine Ayvalık açıklarında süren arama kurtarma çalışmaları da sona erdirildi.

Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan kadın göçmen ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nden Edremit'e sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ayvalık, Göçmen, Son Dakika

