Sarımsaklı Sahili\'ne kadın cesedi vurdu

16.02.2026 20:02
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK DEĞERLENDİRMELER TEK BİR ŞÜPHE ÜZERİNDE

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

