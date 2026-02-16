Sarımsaklı Sahili\'ne kadın cesedi vurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.
