Ayvalık'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ayvalık\'taki trafik kazasında ölü sayısı 2\'ye yükseldi
06.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 12. sınıf öğrencisi Ege Hurus'un ardından arkadaşının da hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Ege Hurus isimli 12. sınıf lise öğrencisinin ardından, aynı araçta bulunan arkadaşı Akif Eren Gül de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün Lale Adası girişinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde, 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nin 5 öğrencisinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Ege Hurus ve Akif Eren Gül ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Hurus aynı gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olan arkadaşı Akif Eren Gül ise Balıkesir'deki bir hastaneye sevk edilmişti.

Kan ihtiyacı bulunan Gül için Ayvalık halkı adeta kenetlenmiş ve nadir bulunan AB rh negatif grubu kan çok kısa bir süre içerisinde temin edilmişti.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hurus'un ardından, aynı okulun öğrencisi olan arkadaşı Akif Eren Gül'ün de hayatını kaybetmesi ilçe halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Ayvalık, Trafik, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:32:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalık'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.