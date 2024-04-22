Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmeye çalışan 25 çocuklu 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmeye çalışan 25 çocuklu 56 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık\'tan Midilli Adasına geçmeye çalışan 25 çocuklu 56 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

22.04.2024 16:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmeye çalışan 25 çocuklu 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmeye çalışan 25 çocuklu 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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