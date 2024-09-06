Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni toprağa verildi

Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan\'ın yeğeni toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni, memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde defnedildi.

06.09.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni, memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 MBM 142 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savruldu. Kazada motosikletteki Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğen Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı. İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğanay Taşkan'ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından acılı ailesi tarafından teslim alındı. Taşkan'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildi. Cenaze namazına kent protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, Taşkan ilesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, 3-sayfa, Kocaeli, Azdavay, Kocaeli, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement