Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan\'ın yeğeni toprağa verildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni, memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 MBM 142 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savruldu. Kazada motosikletteki Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğen Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı. İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğanay Taşkan'ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından acılı ailesi tarafından teslim alındı. Taşkan'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildi. Cenaze namazına kent protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, Taşkan ilesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU