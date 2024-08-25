Azerbaycan'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği

3.Sayfa

Azerbaycan'ın, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği amfibi uçağı, Uşak'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini desteklemeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'ye destek amacıyla gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, uçağın Uşak'ın Eşme ilçesindeki yangına müdahale ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın amfibi uçağı, 18 Ağustos'ta yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e gönderilmişti. - UŞAK