Baba, 4 Aylık Bebeği Cam Sehpa ile Yaraladı

3.Sayfa

Cam sehpanın üzerine atılan 4 aylık bebeğinin babası tarafından yaralandığını iddiası

ANKARA - Ankara'da, 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaralayan babanın, eşini de alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu iddia edildi.

Keçiören'de meydana gelen olayda iddialara göre, eşi H.Ö. ile bir süredir problem yaşayan K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü düşünen babanın, evde alıkoyduğu eşinin yardım istemesine engel olduğunu ileri sürüldü. Direndiği eşinden bir süre sonra güçlükle kurtulmayı başaran H.Ö., yaralı bebeğini hastaneye götürdü. Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba K.Ö.'nün ise eşi gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi. Saldırganın babanın kavgada kullandığı sehpayı dışarıya çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.