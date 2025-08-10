Baba, kaza anında çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Baba, kaza anında çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı

Baba, kaza anında çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı
10.08.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'de yaşanan trafik kazasında baba, sıkışan çocuklarını teselli etmeye çalıştı.

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında karşılaştığı manzara karşısında yaşadığı şoka rağmen araçta sıkışan çocuklarını ayrı ayrı sakinleştirmeye çalışan baba o anları anlattı. O andaki duyguları anlatabilmenin çok zor olduğunu belirten baba Mustafa Buca, "Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin demek geldi içimden" dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana gelen kazada seyir halindeki Sevcan Buca'nın kullandığı 07 VS 888 plakalı Mercedes marka otomobil önündeki aracı solladığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrularak refüjde bulunan palmiye ağacına çarpmıştı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Sevcan Buca, kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken, yan koltukta yolcu olarak bulunan Yunus Emre Buca ise araç içerisinde sıkışmıştı.

Manzarayı gören baba büyük şok yaşadı

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışık vaziyetteki Yunus Emre Buca ekiplerin yarım saatlik çalışması tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında kazayı haber alarak gelen baba Mustafa Buca gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Elleri ve ayakları titrediği görülen baba yaşadığı şoka rağmen ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin oğlunu "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" sözleri ile sakinleştirmeye çalıştı.

Çocuklarını teselli etmeye çalıştı

Yaralı genç ekiplerin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi çıkartalım eve gidelim" diyerek gözyaşı döken Sevcan Buca'ya. sarılan baba Mustafa Buca "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Kardeşinle beraber gideceksin. Hiç korkma kızım tamam mı, Her şey geçecek, kardeşini çıkardılar. Eve gideceğiz" sözleri ile teselli etmeye çalıştı. Yaralı kardeşlerden Sevcan Buca'nın tedavisi Kepez Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Yunus Emre Buca ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören genç bugün servise çıkartılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelen telefonla dünyası başına yıkıldı

Çocuklarının markete gitmek için araba ile evden çıktıklarını ve bir süre sonra kazayı haber alarak olay yerine vardığında karşılaştığı manzaranın hala şokunu yaşadığını belirten baba Mustafa Buca, "Çocuklar meyve suyu ve yiyecek bir şeyler almak için markete çıkmıştı. Bizde yemek için onları beklerken bilmediğim bir numaradan aradılar. Arayan kişi 'Beyaz bir Mercedes size mi ait, büyük bir kaza oldu' deyince üzerimde ev hali ile ne varsa diğer araçla olabildiğince hızlı bir şekilde olay yerine geldiğimde gördüğüm manzara benim tamamı ile dünyamı değiştirdi. Ama ikisini de canlı olarak görmek başka bir şey, orada ki halkın yardımları ayrı bir duyguydu. Duyarlı halkın onlara yardım etmiş olması anlatamayacağım çok tuhaf bir histi" dedi.

"Canımı çıkarıp vermek istedim"

Çocuklarını yaralı vaziyette gördüğü anda onları sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten baba Mustafa Buca, "Bir baba olarak insan o anda nasıl anlatayım bilmiyorum, 'Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin' demek geldi içimden. Başka bir şey düşünemedim. İtfaiye ambulansta olabildiğince hızlı gelip müdahale ettiler ve canlarını bize bağışladılar. O duyguyu anlatabilmek gerçekten çok zor. Evlat öyle bir duygu ki, onları o halde görmek korkmamalarını sağlamak, dirençli olabilmelerini sağlamaya çalıştım. O an onları ne kadar dik tutabilirsem, o kadar iyi olacaklardı. Anne biraz yıprandı. O an için içimden gelen duygu o şekildeydi, elimden geleni yaptım. O sahnenin korkusu diyelim, Allah kimseye yaşatmasın, gerçekten zor bir durum. Yaşanılabilecek bir sahne değil gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kardeşini korumak için kendisine çekmiş

İki çocuğunun da sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu belirten baba, "Durumları da şu anda gayet iyi, içimizin yangının söndüremeyecek bir acı vardı. Ama, Allah tarafından canlarının bağışlanıp bize verilmesi çok rahatlattı. Şükür yoğun bakımdan çıktı, durumları da iyi. Ablasının bacağı kırık, 3 gün yoğun bakında kaldı oğlum, dün akşam yoğun bakımdan çıkardık. İyi durumdayız şu an, 5-6 ay kadar zaman alacak ama iyileşecekler. Doktorlarımızda elinden gelen her şeyi yaptılar. Sonrada öğrendiğimiz kadarıyla öndeki araç yavaş gidiyormuş. Sollamak için hareket ettiğinde diğer araçta hızlanıp önüne doğru kırınca vuracağını anlayınca panikle kardeşini oturduğu koltuktan boynundan tutarak kendisine doğru çekmek istemiş kardeşini korumak için. Kardeşini çekip kucağında olmasa araçtaki hasardan dolayı kurtulması neredeyse imkansızmış. Demir parçası gözünden girip ensesinden çıkacak bir vaziyetteydi. Allah korumuş" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba, kaza anında çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 15:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: Baba, kaza anında çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.