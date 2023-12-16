Baba ve 2 oğlunu vuran şahıs güvenlik kamerasında

Bolu'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vurdu. 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Erhan Üreten'in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı görüldü.

Olay, dün saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Taner Ünen'i taraflar yatıştırmaya çalıştı. Tartışmaların yaşandığı esnada araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan baba ve oğlu gözaltında

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ünen'i kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili bağlantısı olan Kenan Ünen'in oğlu, Erhan ve Ersan Üreten'in kuzeni Taner Ünen'in de teslim olduğu öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

25 yaşında hayata gözlerini yuman Erhan Üreten'in cenazesi Taşçılar köyü Siyamioğlu Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Ayrıca olayda ağır yaralanan Ersan Üreten ve babası Ekrem Üreten'in ameliyattan çıktıkları ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı anları kamerada

1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yoğun bakıma alındığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, oto yıkamacının önüne gelen Taner Ünen'in, önce Ekrem Üreten ve oğullarıyla tartıştığı görüldü. Araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen ise tartışmanın alevlendiğini görünce araçta bulundurduğu pompalı tüfeği aldı. Taner Ünen'in, silahla gelen babasını engellemeye çalıştığı görüldü. Pompalı tüfekle Ekrem Üreten'e bir el ateş eden Kenan Ünen'in önüne 25 yaşındaki Erhan Üreten atladı. Güvenlik kamerasına, hayatını kaybeden Erhan Üreten'in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı yansıdı. - BOLU